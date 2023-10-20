20 октября, 15:34

Белый дом запросил у Конгресса свыше $50 млрд на развитие американского ВПК

Запрос направил президент страны Джо Байден

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден запросил у Конгресса более $50 млрд на развитие американского ВПК. Об этом сообщается в обнародованных Белым домом сопроводительных документах к запросу на дополнительные ассигнования в 2024 финансовом году, прежде всего на оказание дальнейшей помощи Украине и Израилю, переданном Байденом на Капитолийский холм.

"Этот дополнительный запрос инвестирует более $50 млрд в американскую оборонно-промышленную базу <...>", - говорится в послании руководству Конгресса, подписанном главой Административно-бюджетного управления Белого дома Шаландой Янг. 

Теги:
СШАБайден, Джо
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