Белый дом запросил у Конгресса свыше $50 млрд на развитие американского ВПК

Запрос направил президент страны Джо Байден

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден запросил у Конгресса более $50 млрд на развитие американского ВПК. Об этом сообщается в обнародованных Белым домом сопроводительных документах к запросу на дополнительные ассигнования в 2024 финансовом году, прежде всего на оказание дальнейшей помощи Украине и Израилю, переданном Байденом на Капитолийский холм.

"Этот дополнительный запрос инвестирует более $50 млрд в американскую оборонно-промышленную базу <...>", - говорится в послании руководству Конгресса, подписанном главой Административно-бюджетного управления Белого дома Шаландой Янг.