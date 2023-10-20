20 октября, 15:30,
обновлено 20 октября, 15:32

Тарифы на грузовые ж/д перевозки проиндексируют на 7,6% с 1 декабря

В кабмине сообщили, что дополнительного увеличения в январе 2024 года не будет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Базовые тарифы на грузовые железнодорожные перевозки будут проиндексированы с 1 декабря 2023 года на 7,6%, дополнительного увеличения в январе 2024 года не будет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Документом также установлена целевая надбавка к базовым тарифам на грузовые перевозки, которая будет использоваться для финансирования мероприятий, обеспечивающих транспортную безопасность. Так, с 1 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года размер надбавки к действующему тарифу составит 1%. С 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года - 2%. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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