Салливан: выделенные ранее Конгрессом США средства на помощь Украине почти закончились

Помощник президента по национальной безопасности не исключил поставок Киеву таких систем оружия и военной техники, которые ранее не передавались

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете США практически закончились. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Однако средства и полномочия, которые Конгресс [США] ранее одобрил подавляющим [большинством голосов], почти иссякли. И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя <...>", - заявил советник американского лидера. Он выступил на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен направлению администрацией США Конгрессу запроса на дополнительные крупные бюджетные ассигнования, прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю.

Американская администрация не исключает поставок Украине таких систем оружия и военной техники, которые ранее не передавались, однако новый бюджетный запрос Конгрессу США на оказание дальнейшей помощи Киеву не содержит каких-то конкретных упоминаний такой продукции, отметил Салливан.

"Что касается Украины, то, для начала, запрос не уточняет конкретно, какие системы вооружений будут поставлены", - сказал советник американского лидера. Тем не менее, напомнил он, США "добавляли с течением времени новые оружейные системы" к поставляемым Киеву. "Так что этот дополнительный запрос [на начавшийся в США 2024 финансовый год] не содержит конкретного ответа на вопрос о том, какие оружейные системы будут поставляться Украине в плане дополнительного потенциала, который ранее не предоставлялся. Однако мы будем находиться в тесном контакте с Конгрессом и консультироваться с ним, как мы всегда делаем, если мы действительно передадим новые средства Украине", - отметил представитель Белого дома.