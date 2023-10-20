Роспотребнадзор будет следить за обязательной маркировкой товаров на маркетплейсах

В ведомстве отметили, что по фактам выявления таких нарушений служба сможет привлекать контролируемых лиц к установленной законом административной ответственности

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Правительство РФ расширило полномочия Роспотребнадзора по контролю за обязательной маркировкой товаров, теперь в сферу такого контроля будут попадать и маркетплейсы. Соответствующее постановление было подписано 18 октября 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"При этом в сферу такого контроля помимо стационарной торговой сети будут попадать и маркетплейсы, что позволит в равной степени выявлять и пресекать соответствующие недобросовестные практики, связанные с незаконным оборотом товаров как в сфере традиционной розничной торговли, так и в ее дистанционном сегменте, что, безусловно, будет способствовать повышению уровня правовой защищенности потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что по фактам выявления таких нарушений Роспотребнадзор сможет привлекать контролируемых лиц к установленной законом административной ответственности.