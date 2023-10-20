Город Санья представил возможности Хайнаня на конференции авиаперевозок в Турции

В мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек из порядка 420 профильных компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 20 октября. /ТАСС/. Курортный город Санья и административный центр провинции Хайнань город Хайкоу представили потенциал самого южного китайского региона в сфере воздушного транспорта на международной конференции авиаперевозок Routes World 2023, которая прошла в турецком Стамбуле. Об этом сообщила газета China Daily.

Как отмечается, в мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек из порядка 420 профильных компаний. Помимо компетентных ведомств, курирующих вопросы туризма и инвестиций, Хайнань был представлен международными аэропортами Мэйлань (Хайкоу) и Феникс (Санья).

В ходе конференции каждая из указанных воздушных гаваней по отдельности подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с аэропортами Мельбурна и Окленда, а также компанией Cambodia Airways. Ожидается, что благодаря совместным усилиям стороны смогут лучше удовлетворять растущий спрос на международные авиаперевозки. Кроме того, предполагается, что такое взаимодействие ускорит превращение Хайнаньского порта свободной торговли в развитый транспортно-логистический узел мирового уровня.

В период проведения мероприятия Санья представил серию мер администрации города по стимулированию развития туризма, перевозок, торговли, по укреплению международных культурно-гуманитарных контактов.

Согласно опубликованной статистике, с 2012 по 2021 год поток туристов, которых привлек этот ведущий китайский курорт, увеличился почти вдвое - до 21,6 млн человек. Доходы от них выросли в 3,8 раза - до 74,7 млрд юаней ($10,4 млрд по текущему курсу). Как уточняется, за январь - август Санью посетили свыше 35 млн туристов - на 58,52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, там проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Власти провинции планируют превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.