РЭЦ: кооперация банков и реального сектора повысят внешнеэкономический потенциал РФ

Глава центра Вероника Никишина отметила, что системно значимые внешнеэкономические проекты могут быть реализованы только с грамотно выстроенным комплексом финансовых мер

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Кооперация российских банков и реального сектора, экспортеров и импортеров позволит повысить внешнеэкономический потенциал России, заявила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина на международном экспортном форуме "Сделано в России 2023".

"Системно значимые внешнеэкономические проекты могут быть реализованы только с грамотно выстроенным комплексом финансовых мер. Именно кооперация и тесное взаимодействие банков и реального сектора, наших экспортеров и импортеров позволит достичь поставленных целей по наращиванию внешнеэкономического потенциала страны", - сказала Никишина на сессии "Финансовый рынок для реального сектора".

Организатор форума - Российский экспортный центр, государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".