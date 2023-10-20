Город Санья на Хайнане и Астана восстановили регулярные авиарейсы

Перелеты осуществляет авиакомпания SCAT Airlines

ХАЙКОУ /Китай/, 20 октября. /ТАСС/. Курортный город Санья на острове Хайнань и столица Казахстана Астана на этой неделе успешно восстановили регулярные авиарейсы. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, перелеты осуществляет казахстанская авиакомпания SCAT Airlines еженедельно в обоих направлениях по вторникам. Однако с конца этого месяца также планируется добавить еще один рейс - по субботам.

Как отмечается, время в пути составляет 7 часов 30 минут (Астана - Санья) и 9 часов 30 минут (Санья - Астана).

Согласно официальной статистике, с декабря 2016 по февраль 2020 года по этому маршруту был выполнен 161 рейс. Он позволил обеспечить доставку 37 тыс. пассажиров. Предполагается, что с восстановлением авиарейсов в Санью, включая перелеты из города Алма-Аты, это позволит заметно увеличить приток туристов на Хайнань из Казахстана.