Треть несырьевого неэнергетического экспорта из России в Иран приходится на Москву

В частности, компании из столицы поставляют в Иран устройства для очищения крови и VR-системы для цифровизации медицины

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Компании из Москвы поставляют в Иран устройства для очищения крови, VR-системы для цифровизации медицины и косметические средства, треть от общероссийского объема несырьевого неэнергетического приходится на столицу. Об этом сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

"Иран входит в число наиболее перспективных партнеров Москвы для укрепления деловых и экономических отношений. По данным за январь-июль 2023 года порядка трети общероссийского объема несырьевого неэнергетического экспорта в Иран приходится на Москву. При поддержке города столичные компании уже поставляют в регион устройства для очищения крови, VR-системы для цифровизации медицины, косметические средства и другие товары", - сказала Кострома в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".

На сессии специалисты обсудили вопросы взаимодействия экспортеров Москвы с партнерами из Ирана, международные расчеты и перспективы реализации совместных проектов, в том числе на базе технопарковой и инновационной инфраструктуры. Кроме того, были затронуты вопросы преодоления барьеров при выстраивании логистических цепочек.

Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), прошел в 11 раз. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, банков, а также центров поддержки экспорта, профильных ассоциаций и объединений. Программа включила в себя более 30 деловых мероприятий и церемонию награждения победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года".