Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,43-2,34%

Курс доллара снизился на 1,73%, евро - на 1,95%

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские индексы сегодня продолжили рост. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,43%, до 3 269,27 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,34%, до 1 081,29 пункта. Курс доллара снизился на 1,73%, до 95,32 рубля, евро - на 1,95%, до 100,85 рубля, юаня - на 0,22%, до 13,00 рубля.

"В конце торговой пятидневки продавцы немного увеличили активность из-за фактора пятницы и импульса укрепления рубля. Кроме того, общерыночный риск-аппетит по-прежнему слабый из-за эскалации арабо-израильского конфликта и все более широкого резонанса в мире вокруг этой темы. Правда, тот же фактор острой геополитики сохраняет "военную премию" в ценах на нефть, в случае дальнейшего роста напряженности не исключен подъем котировок Brent к $95 за баррель и выше", - сказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Между тем доходности 10-летних казначейских облигаций США достигли 5% впервые за 16 лет. "Негативный для акций тренд усилило заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который не исключил, что американскому регулятору придется еще повышать процентные ставки, поскольку инфляция остается на слишком высоком уровне", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки "Русагро" (+7,06%), бумаги ГМК "Норильский никель" (+2,75%), акции "Ленты" (+2,34%), котировки "Системы" (+1,73%), акции "Роснефти" (+1,59%), бумаги "Русала" (+1,42%), котировки ОГК-2 (+1,40%), акции "Газпром нефти" (+0,83%), бумаги "Русгидро" (+0,81%). Котировки ЛСР почти не изменились после попыток роста по ходу дня.

Расписки "Русагро" продолжали ралли текущей недели, несмотря на публикацию данных о сокращении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года на 42%, рассказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ЛСР же в пятницу опубликовала сильные операционные результаты за 9 месяцев текущего года. "Согласно им, продажи группы подскочили в 2,3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 145 млрд рублей. В 3-м квартале продажи увеличились до 78 млрд рублей против 11 млрд рублей. годом ранее. ЛСР таким образом остается потенциально интересной дивидендной историей с перспективой щедрых выплат по итогам 2023 года. За 2022 год компания выплатила дивиденды в размере 78 рублей на акцию с доходностью около 9,3%", - добавила Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки VK (-6,88%), бумаги "Селигдара" (-2,18%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,04%), котировки "Фосагро" (-1,81%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,71%), акции "Полиметалла" (-1,36%).

Расписки VK возобновили торги на Мосбирже после редомициляции и, несмотря на сильное падение по итогам сессии, смогли восстановиться от внутридневных минимумов.

При этом акции "Селигдара" снижались в рамках общей фиксации прибыли на рынке, несмотря на тестирование золотом психологически важной отметки $2 000 за унцию в условиях геополитической напряженности, считает специалист. "В пятницу стало известно, что совет директоров "Селигдара" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 2 рублей на акцию с доходностью 2,45% - достаточно скромный показатель. Новость, тем не менее, можно назвать среднесрочно позитивной для имиджа компании и отрасли в целом, так как ни "Полюс", ни "Полиметалл" в последние месяцы не выплачивали дивидендов", - отметила Кожухова.

Прогноз на следующую неделю

Главное событие следующей недели - решение Банка России по ключевой ставке, отметил инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев. "Инфляционное давление остается высоким. По нашему мнению, оно будет способствовать дальнейшему повышению ставки. Это оказывает давление на рынок облигаций, а процентные ставки на межбанковском рынке уже неделю превышают уровень "ключа", - добавил эксперт.

С точки зрения корпоративной отчетности, "ВТБ Мои инвестиции" отметили повышенное внимание инвесторов к финансовым результатам за третий квартал 2023 года "Яндекса" и Х5. "Ожидаем сильные цифры по обеим компаниям. Опубликованные во вторник блестящие операционные результаты лидера российского ретейла Х5 закладывают высокие ожидания к отчетности по МСФО. От "Яндекса", помимо подтверждения тренда на динамичный рост основных показателей бизнеса, ждут информацию о корпоративной реструктуризации", - сказал Клещев.

Также в компании выделили заседание совета директоров "Лукойла" по дивидендам. "Наши ожидания - около 500 руб. на акцию и дивдоходность 6,7%. Несмотря на традиционную щедрость к инвесторам, нельзя исключать, что рекомендация совета директоров станет сигналом для фиксации прибыли в бумагах "Лукойла", которые выросли на 16% за месяц", - также отметил специалист.

В понедельник квартальные операционные результаты также раскроют "Лента", "Северсталь", "Норникель", "Русагро", "Русгидро".

При этом затруднить индексу Мосбиржи путь к 3300 пунктам краткосрочно может укрепление нацвалюты на фоне приближения пика налогового периода, считают в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании индексу Мосбиржи на 23 октября - 3175-3290 пунктов, по курсу рубля к доллару - 94-97 рублей.