20 октября, 17:28

В ЛНР договорились о запуске целевого обучения для предприятий машиностроения

Первыми к соглашению присоединились промышленники - члены луганского реготделения "Союзмаша России"

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Минпромторг Луганской Народной Республики (ЛНР) подписал соглашение с Луганским государственным университетом имени Владимира Даля и рядом машиностроительных предприятий региона о запуске целевого обучения для предприятий машиностроения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Минпромторг ЛНР, Луганский государственный университет им. В. Даля и ряд машиностроительных предприятий региона подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документом предусмотрена углубленная интеграция министерства, учебного заведения и промышленного предприятия, в том числе по организации и проведении целевого обучения по образовательным программам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что первыми к соглашению присоединились промышленники - члены луганского реготделения "Союзмаша России": предприятие "Лугамаш", завод трубопроводной арматуры "Маршал", производители автоклапанов "Автомотозапчасть" и Лугцентрокуз им. Монятовского".

По словам замглавы Минпромторга региона, ведомство со своей стороны "окажет помощь и поддержку предприятиям промышленности в решении социальных проблем, которые могут возникнуть при трудоустройстве молодых специалистов". 

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