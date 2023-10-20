Сербия вскоре приступит к строительству единого диспетчерского центра с РЖД

Президент республики Александар Вучич ранее заявил о намерении развивать национальную железнодорожную инфраструктуру и рассчитывает на помощь России, в частности в строительстве ЕДЦ

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Сербия в ближайшее время совместно с РЖД начнет строительство единого диспетчерского центра (ЕДЦ) по управлению движением поездов. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

"Необходимо построить диспетчерский центр. Мы договорились об этом с РЖД и скоро должны начать", - сообщил Вучич журналистам на церемонии открытия нового столичного железнодорожного вокзала "Прокоп".

В торжественном мероприятии также приняли участие президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик и члены сербского правительства.

Ранее глава государства подчеркивал, что Сербия намерена активно развивать национальную железнодорожную инфраструктуру и рассчитывает на помощь России, в частности в строительстве ЕДЦ.

В июле холдинг "Российские железные дороги" представил на саммите Россия - Африка материалы, в соответствии с которыми РФ планирует создать в Сербии единый диспетчерский центр до 2025 года. В компании отмечали, что проектная документация по созданию ЕДЦ в Сербии уже разработана, 21 декабря 2022 года в Белграде было подписано соглашение на строительство ЕДЦ. Реализация проектов планируется в течение 2023-2025 годов.

"РЖД интернешнл" с 2014 года проводит модернизацию и строительство железных дорог Сербии в рамках контракта, подписанного в 2013 году. Общая сумма договора составляет $941 млн, из которых $800 млн выделяются из средств государственного экспортного кредита, предоставленного правительством РФ правительству Республики Сербия. К настоящему моменту завершена реконструкция линий Белград - Панчево, Ресник - Валево, инфраструктурных объектов в рамках развития Панъевропейского транспортного коридора X. В Сербию поставлено 27 дизель-поездов российского производства. В рамках сербского контракта 2019 года завершены основные работы по контактной сети на перегонах и станциях линии Стара Пазова - Нови Сад, построена и запущена в пробную эксплуатацию тяговая подстанция Инджия. Также закончено проектирование реконструкции линии Вальево - Врбница.