CNPC представила на форуме в Китае разработки в производстве оборудования

Также китайские ученые продемонстрировали экспериментальные и опытно-промышленные установки по производству топлив и новых материалов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Китайская CNPC представила участникам V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) собственные разработки в области производства оборудования, а также продукты и решения по цифровизации производственных процессов, сообщила "Роснефть".

"В штаб-квартире инженерно-технологического НИИ корпорации CNPC участников форума были продемонстрированы линии по инструментов, приборов и различного оборудования. Затем компания цифровых технологий "Куньлунь" при CNPC представила участникам РКЭБФ последние достижения в областях интеллектуализации нефтегазовых месторождений, цифровизации процессов по всей производственной цепочке и промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, была организована техническая экскурсия на опытно-промышленную площадку НИИ низкоуглеродного развития корпорации CHN Energy, в ходе которой участников РКЭБФ ознакомили с разработками чистых технологий по переработке угля, а также по улавливанию, использованию и хранению углерода.

Помимо этого, китайские ученые продемонстрировали экспериментальные и опытно-промышленные установки по производству топлив и новых материалов.

В рамках форума состоялись круглые столы по проблемам энергетической безопасности и энергоперехода, актуальным вопросам развития цифровой ядерной энергетики, безопасным и эффективным технологиям и интеллектуальным комплексам оборудования для добычи угля.

В мероприятиях РКЭБФ в этом году принимают участие около 500 человек, среди которых политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.