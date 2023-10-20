Акции "Роснефти" росли до максимума с декабря 2021 года

Их цена превышала 603 рубля

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Акции "Роснефти" на торгах Мосбиржи росли до максимума с декабря 2021 года, следует из данных торгов.

Цена акций "Роснефти" в пятницу превысила 603 рубля, что соответствует максимальным с декабря 2021 года значениям. Компания в последний торговый день недели стала лидером по динамике роста котировок на Мосбирже среди нефтегазового сектора.

Основными причинами подорожания бумаг стали рост мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, ожидания выгоды экспортеров из-за слабого рубля и надежды на высокие дивиденды компании.

Ранее аналитики банка "Синара" повысили целевые цены и рейтинги по акциям нефтяных компаний, кроме "Сургутнефтегаза", на фоне решения правительства РФ о возврате к прежним параметрам демпферных выплат. С учетом того, что сокращение демпфера действовало один месяц и с 1 октября будет отменено, эксперты не ждут значительного влияния снижения выплат на финансовые показатели нефтяников по итогам года.

"Отсутствие демпфера в течение месяца и его полное восстановление в IV квартале 2023 года должны быть в целом нейтральными для прогнозной EBITDA анализируемых нами компаний в 2023 году", - говорится в обзоре банка.