Фонд развития промышленности ЛНР первый в новых субъектах РФ выдал льготный заем

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что заемные средства, полученные предприятием, будут "направлены на приобретение комплектующих изделий для производства бумагоделательных комплексов"

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Компания из сферы целлюлозно-бумажной промышленности, работающая в Луганской Народной Республике (ЛНР), стала первым предприятием из новых субъектов РФ, получившим заем от регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Предприятие Луганской Народной Республики впервые получило льготный заем от регионального Фонда развития промышленности. Это первый такой заем, выданный на территории новых регионов России! Компания работает в сфере целлюлозно-бумажной промышленности, производит оборудование для этой отрасли", - написал он.

Пасечник отметил, что заемные средства, полученные предприятием, будут "направлены на приобретение комплектующих изделий для производства бумагоделательных комплексов". По его словам, несколько крупных промпредприятий региона в ближайшее время также получат льготные займы от ФРП. "Одно из них - луганский завод "Маршал", который занимается производством трубопроводной арматуры", - сообщил он.

22 марта врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что правительство республики создало Фонд развития промышленности. 10 июня министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов сообщил ТАСС, что региональный Фонд развития промышленности планирует выдать займы предприятиям республики на сумму свыше 950 млн рублей. 18 июля глава Фонда промышленности ЛНР Виолетта Воробьева информировала, что промышленные предприятия, действующие в ЛНР, получат льготные займы под 1-2% из регионального Фонда.