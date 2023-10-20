В Росатоме назвали строительный чемпионат мира парадом технологического суверенитета

В чемпионате приняли участие более 1,5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Международный строительный чемпионат в Петербурге представил настоящий парад технологического суверенитета, заявил глава Росатома Алексей Лихачев на церемонии закрытия мероприятия.

"Это доказательство того, что разные предприятия, организации, корпорации, компании сделают все, чтобы вести страну вперед, чтобы доказать, что мы имеем право на свой политический и технологический суверенитет", - сказал он, добавив, что он стал "парадом технологического суверенитета". Например, представленные на стенде Росатома технологии активно применяются в сфере строительства, убедился корреспондент ТАСС. В частности, дрон используется для съемки площадки строительства, и наземно-лазерный сканер помогает снять объект изнутри.

"За счет этих дронов мы снимаем строительные площадки и контролируем процесс строительных работ. Главное, чтобы была камера с хорошим разрешением и возможность установки лидара, чтобы делать воздушно-лазерное сканирование", - рассказал ТАСС руководитель проектного офиса отраслевого центра капстроительства Росатома Валерий Ольховский.

Российский разработчик и IT-интегратор цифровых решений для автоматизации строительных процессов Gaskar Group планирует создать единую экосистему строительных решений для всех этапов жизненного цикла строительства. Компания представила на выставке в рамках Международного строительного чемпионата беспилотники для образовательных целей. "Три направления в учебных заведениях уже открыты для будущего специалиста. Есть операторы, инженеры-проектировщики, программисты", - рассказал ТАСС специалист по БПЛА ГК Gaskar Group Илья Фокин.

На площадке чемпионата много внимания к себе привлекла собака -робот для мониторинга строительства. Она может собирать данные об объектах, количестве людей и техники, делать 3D -модель любого предприятия, а также следить за безопасностью на строительной площадке.

Новые соревнования

В чемпионате приняли участие более 1,5 тыс. человек. Впервые за историю Международного строительного чемпионата появилась школьная лига, в рамках которой соревновались учащиеся 8-10 классов в четырех командных номинациях. "Сегодня мы награждаем победителей и всех участников с этим великим событием, которое никогда не сотрется из памяти. Поздравляю ребят с победой. А тем, кого нет на пьедестале, хочу сказать - то, что вы сегодня находитесь здесь, на этом чемпионате, уже и есть большая победа. Сегодня мы посмотрели все стенды участников на выставке, и та работа, которую вы сделали - ваша победа над собой", - сказал на церемонии закрытия чемпионата глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

В этом году участники соревнований сразились в 25 индивидуальных и командных номинаций в категориях "Строительство", "Проектирование объектов" и "Управление проектами строительства". Впервые в рамках чемпионата прошел финал конкурса "Строй мечту" по двум номинациям среди участников с ограниченными возможностями здоровья.

Специально для новой номинации "Водители и машинисты дорожно-строительной техники" был застроен полигон общей площадью 6 500 квадратных метров рядом с площадкой проведения. Участники проходили трассу на точность управления ДСТ по заданному маршруту и выполняли уникальные задания в формате демонстрационного шоу.

Международный строительный чемпионат прошел в России в третий раз. В 2023 году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Росатом, президентская платформа "Россия - страна возможностей", "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга.