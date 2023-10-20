ЕС и США начнут работу по передаче Украине доходов от активов РФ

Брюссель и Вашингтон также договорились начать экспертные консультации по поиску "долгосрочных решений для поддержки" Киева

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз и США договорились начать работу по изучению возможности передачи Украине доходов частных компаний от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита.

"Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства", - отмечается в документе. ЕС и США также договорились начать экспертные консультации по поиску "долгосрочных решений для поддержки Украины". Никаких данных о конкретных объемах помощи Киеву в заявлении нет.