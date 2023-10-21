МВД получит доступ к информации о попытках перевода денег без согласия клиентов

Соответствующий закон будет способствовать повышению скорости расследования дел по фактам дистанционных хищений денежных средств

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Банк России будет автоматически обмениваться с МВД данными о попытках переводов денег клиентов без их согласия. Это необходимо для повышения скорости расследования дел по фактам мошенничества при денежных переводах. Соответствующий закон вступил в силу в субботу.

"Банк России предоставляет федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел информацию, содержащуюся в базе данных, о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений закрепляются в соглашении, заключаемом между Банком России и федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел", - говорится в законе.

Ранее при рассмотрении таких дел значительное время уходило на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. При этом сроки возбуждения уголовных дел определены уголовно-процессуальным законодательством и требуют незамедлительного принятия решений, а сроки рассмотрения кредитными организациями обращений правоохранительных органов по фактам дистанционных хищений (до 30 дней) создавали проблему, связанную с невозможностью проведения срочных оперативно-разыскных и процессуальных мероприятий. В результате длительного рассмотрения запросов затягивалось принятие окончательных решений по материалам и по возбужденным уголовным делам этой категории до трех-четырех месяцев, существенно падала раскрываемость подобных дел.

Вступивший в силу закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. "Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны", - отметили в Банке России. МВД России будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях, что позволит банкам учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов.

По данным МВД России, с января по сентябрь 2023 года зарегистрировано 430 тыс. преступлений, совершенных с использованием IT-технологий или в сфере компьютерной информации, что почти 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди них преступления, совершенные с использованием интернета, составляют почти 331 тыс., что на 35,5% больше, чем годом ранее, а преступления с использованием средств связи - 194 тыс., что почти на 50% показателей 2022 года.