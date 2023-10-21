В Саратовской области на благоустройство дворов и скверов направили более 670 млн рублей

Работы проводились по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды"

САРАТОВ, 21 октября. /ТАСС/. Более 670 млн рублей направили в 2023 году в Саратовской области на благоустройство дворов и скверов по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Павел Мигачев.

"Со старта реализации федерального проекта в регионе мы смогли благоустроить около 500 скверов и порядка 600 дворов. В 2023 году на проект было предусмотрено 673,8 млн рублей. В этом году преобразились 179 территорий: из них 109 общественных и 70 дворовых", - сказал Мигачев. По его словам, в 2024 году планируется благоустроить не менее 100 общественных пространств и около 50 дворов.

Продолжается развитие Детского парка Саратова. Там установили памп-трек для езды на самокатах, тренажеры, появился летний кинотеатр. В парке Семхоз поставили 130 опор освещения, проложили кабельные линии. "Территория Семхоза пользуется популярностью. Теперь жители могут проводить время на новой локации и в вечернее время", - отметил Мигачев.

Он сообщил, что выбор территорий для благоустройства основывался на результатах общественного голосования. В 2022 году в голосовании участвовали 296 тыс. жителей региона, в 2023 году - 360 тыс. человек.