21 октября, 00:09

В Бундестаге заявили, что ФРГ нужен Nord Stream 2, чтобы обеспечить конкурентоспособность

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявлял, что Германия смогла заменить поставки газа из РФ и может гордиться этим

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. ФРГ нужно использовать уцелевшую ветку газопровода "Северный поток - 2" для получения выгодного газа из России. Об этом заявил корреспонденту ТАСС представитель партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Германия смогла заменить поставки газа из России и может гордиться этим.

"То, чему радуется канцлер, разрушительно для компаний и частных потребителей, - полагает депутат. - Рост цен на газ в два раза ведет к деиндустриализации ФРГ. Чтобы обеспечить конкурентоспособность, Германии нужно согласиться на закупки газа по уцелевшей ветке Nord Stream [2]".

"Северный поток - 2" так и не был сертифицирован германской стороной, поэтому он не может быть использован.

Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам": оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море. Уцелела одна из двух веток "Северного потока - 2". 

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