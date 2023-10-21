Назван средний чек снятия наличных в банкоматах

Согласно исследованию "Русского стандарта", эта сумма в три раза больше суммы пополнения счета через банкомат

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Средняя сумма снятия наличных в банкоматах по итогам января - сентября 2023 года составила 32 973 рублей, пополнения счета через банкомат - 11 746 рублей. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании "Русского стандарта".

"Средний чек снятия средств в январе - сентябре 2023 года заметно вырос и составил 32 973 рублей (годом ранее был 26 971 рублей), а пополнения счета - 11 746 рублей (годом ранее был 11 164 рублей)", - указано в исследовании.

Авторы исследования уточнили, что на долю операций с наличными в январе - сентябре 2023 года пришлось 97,06% (годом ранее - 97,44%), а на безналичные - 2,94% (годом ранее - 2,56%).

"Подобное подтверждает тренд на то, что современные банкоматы уже не воспринимаются исключительно как сервис для работы с бумажными деньгами. Сегодня здесь можно совершать множество самых различных операций - от коммунальных платежей до оплаты транспортных услуг", - считают эксперты. Так, топ-3 самых популярных в зависимости от количества операций в банкоматах за три квартала 2023 года (после традиционных лидеров - внесения и снятия наличных) выглядит следующим образом: мобильная связь (47% от общего числа операций) - средний чек 466 рублей; ЖКУ (42%) - средний чек 3 361 рублей; интернет и ТВ (10%) - средний чек - 603 рубля.

В целом за три квартала 2023 года 77% от общего числа операций пришлось на пополнение счетов через банкоматы, а 23% - на получение денег. Годом ранее, по данным "Русского стандарта", "перевес" был также на стороне внесений, но соотношение было 75% против 25%.

В рамках исследования были изучены обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам операций в банкоматной сети "Русского стандарта" за три квартала 2023 и 2022 годов.