Всероссийский Морской конгресс - 2024 пройдет во Владивостоке в конце мая

Проведение конгресса позволит не только обменяться опытом с лидерами индустрии, но и презентовать возможности приморских предприятий на международной арене

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Всероссийский Морской конгресс, который ранее раз в два года проходил в Москве, состоится во Владивостоке 30-31 мая. Об этом сообщил зампредседателя правительства Приморского края Николай Стецко в своем Telegram-канале.

"30-31 мая 2024 года проведем во Владивостоке Морской конгресс. Ожидаем, что двухдневное мероприятие посетят около 1 тыс. представителей бизнеса и власти, в том числе из десятка стран мира", - сообщил Стецко, выразив надежду, что мероприятие будет проходить в столице Дальнего Востока каждые два года.

Морской конгресс - площадка для взаимодействия предприятий судостроения, логистики, портов, промысловиков, поставщиков оборудования, профильных образовательных организаций. Проведение конгресса позволит не только обменяться опытом с лидерами индустрии, но и презентовать возможности приморских предприятий на международной арене.