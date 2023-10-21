21 октября, 06:49
Палестино-израильский конфликт

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Ведомство рекомендовало гражданам также воздержаться от поездок в Иорданию, Ливан и на территории Палестины

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития и торговли РФ рекомендовало туристическим операторам и агентствам приостановить продажу туров в Израиль, Иорданию, Ливан и на территории Палестины.

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"Минэкономразвития России рекомендует <...> российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Также ведомство рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в вышеперечисленные страны в туристических целях до нормализации обстановки. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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