Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

Ведомство рекомендовало гражданам также воздержаться от поездок в Иорданию, Ливан и на территории Палестины

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития и торговли РФ рекомендовало туристическим операторам и агентствам приостановить продажу туров в Израиль, Иорданию, Ливан и на территории Палестины.

"Минэкономразвития России рекомендует <...> российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Также ведомство рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в вышеперечисленные страны в туристических целях до нормализации обстановки.