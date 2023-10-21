Минцифры проработает вопрос локализации игровых серверов

Как заявил глава ведомства Максут Шадаев, получено соответствующее поручение президента РФ

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ проработает вопрос президента по теме регулирования рынка интернет-игр, чтобы серверы их разработчиков находились в РФ. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах чемпионата "Битва роботов".

"Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним", - сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Министр вместе с тем отметил, что сервера у некоторых российских разработчиков игр уже локализованы в России.

С идеей по регулированию рынка интернет-игр, чтобы их серверы находились в РФ и на них не зарабатывали американские компании, тем более если эти игры носят антироссийский характер, на заседании Совета по физкультуре и спорту выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Тогда же президент России Владимир Путин поручил разобраться с этим вопросом.