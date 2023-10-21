Захарова: планы Литвы по запрету экспорта в РФ иголок будут на руку производителям КНР

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Китай ранее успешно заместил японские автопромышленные компании

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Планы Литвы "разрушить российские промышленные мощности" запретом экспорта в РФ гвоздей, кнопок, швейных игл и вязальных спиц могут только позабавить китайских производителей, ранее успешно заместивших японские автопромышленные компании. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на публикацию в издании EUobserver, где утверждается, что Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания.

"После санкционного харакири японского автопрома на российском рынке сбылась самая невероятная мечта китайских производителей, которые за полгода переподтвердили истину: "свято место пусто не бывает", - отметила Захарова. - Страшно представить, какая истерика начнется у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы "разрушить российские промышленные мощности".

"Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "На зло России", - добавила она.

Ранее в рамках одиннадцатого пакета санкций Евросоюза против РФ в черный список были внесены 71 физическое лицо и 33 юридических. Этот пакет включил и принцип экстерриториальности ограничений: Евросоюз наделил себя правом вводить ограничения против третьих стран и их бизнеса, если они игнорируют рестрикции против России. Кроме того, ЕС ввел дополнительные экспортные ограничения, в том числе на сталь, высокотехнологичные комплектующие для российского оружия, а также автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобили и гибриды. Евросоюз запретил поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу. ЕС также включил механизм борьбы с обходом санкций, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Был введен также целый ряд других мер.