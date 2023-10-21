Шадаев считает, что законопроект по регулированию оборота больших данных примут осенью

Министр цифрового развития РФ напомнил, что документом будут установлены обязательства бизнесу безвозмездно предоставлять данные, которые необходимы для принятия решений для госуправления и развития технологий искусственного интеллекта

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Законопроект по регулированию оборота больших данных может быть принят Госдумой в осеннюю сессию. Такое мнение выразил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах чемпионата "Битва рботов".

"На завершающей стадии [рассмотрения] находится законопроект, мы надеемся, в осеннюю сессию во втором чтении его рассмотрят", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках принятия законопроекта по регулированию оборота больших данных.

Он напомнил, что документом будут установлены обязательства бизнесу безвозмездно предоставлять данные, которые необходимы для принятия решений для госуправления, и данные, необходимые для развития технологий искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что считает необходимым в ближайшее время принять изменения в закон о персональных данных, которые нужны для обеспечения защиты прав и интересов граждан при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта.

Проект закона о внесении изменений в закон "О персональных данных" был внесен в Госдуму в 2020 году. Как говорится в сопроводительных материалах, он "направлен на обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, порядка получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных".