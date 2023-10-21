Суд удовлетворил иск об исключении иностранных участников из холдинговой компании "ЮэСэМ"

Основания иска не уточнялись, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск бизнесменов Алишера Усманова, Владимира Скоча и других участников подконтрольного им ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" (контролирует активы холдинга USM) об исключении иностранных участников из общества, следует из картотеки арбитражных дел.

В июле этого года бизнесмены Алишер Усманов, Владимир Скоч, Варвара Скоч, Владимир Стрешинский и ООО "Международная компания "Агропласт" подали исковое заявление об исключении из ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" кипрских компаний Somelior Holdings Limited, Meresol Investments Limited, Dalenior Investments Limited, Velbery Investment Limited, Welberg Investments Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Prestige Properties Assets Ltd. При этом ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" была привлечена к делу в качестве третьего лица.

Основания иска не уточнялись, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

О компании

USM - диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и финансовых сервисов. В число активов группы входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн цемент".