21 октября, 12:08
Колебания курса рубля

Силуанов не видит рисков для резкого падения курса рубля

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Глава Минфина РФ обратил внимание на то, что в этом вопросе важна предсказуемость

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что не видит рисков для резкого падения курса рубля. Видеофрагмент опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

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Ведущий программы спросил у министра, есть ли на сегодняшний день в российской экономике какие-то фундаментальные показатели, которые говорили бы о риске резкого падения курса рубля. "Я не вижу таких", - ответил Силуанов.

Он обратил внимание на то, что в этом вопросе важна предсказуемость. "В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки, - напомнил Силуанов. - Думаю, что это один из элементов стабилизации курса".

По словам министра, потребуется определенное время, чтобы проанализировать, как сработают данные шаги. "В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым", - заключил глава Минфина. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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