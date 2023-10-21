Зарплата участников СВО с учетом индексации составит от 210 тыс. рублей

Ее проиндексировали на 10,5% с 1 октября, пишет издание "Красная звезда"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Месячная зарплата участников специальной военной операции на Украине с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим в России на 10,5% составит от 210 тыс. рублей и выше. Об этом сообщила газета "Красная звезда".

"Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5%, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тыс. рублей в месяц", - говорится в материале.

В статье уточняется, что были приняты решения об усилении состава финансово-экономической службы ВС РФ, которые позволили заменить часть гражданского персонала в отдельных финансовых органах на военнослужащих и сформировать несколько новых управлений финансового обеспечения для обеспечения воинских частей, участвующих в специальной военной операции. "Совместно с полевыми учреждениями Банка России организовано финансовое обеспечение всех воинских частей, зачисленных на финансовое обеспечение на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Налаженное взаимодействие между полевыми учреждениями Банка России и финансовыми органами ВС РФ позволяет своевременно и всесторонне обеспечивать потребности группировок войск и за пределами территории Российской Федерации, и принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в материале.