В Челябинской области намерены построить около 650 модульных отелей

Вместимость каждого из объектов составит около 1 тыс. мест

ТАСС, 21 октября. Около 650 модульных отелей построят в Челябинской области в рамках федерального проекта, сообщил ТАСС губернатор региона Алексей Текслер.

"Самое большое количество модульных отелей по отбору получила Челябинская область, порядка 650 домов [вместимостью] порядка 1 тыс. мест. Мы не просто планируем, мы уже активно участвуем в этой программе Министерства экономического развития России", - сказал он на выставке "Прикоснись к Челябинской области в ГУМе" в Москве.

Текслер добавил, что проект даст возможность развить туристический потенциал региона. По его словам, в будущем регион делает ставку на внутренний туризм.

В 2022 году Челябинскую область посетили 7 млн человек, отметил глава региона.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения, согласно которым правительство России дополнительно направит 10 млрд рублей на поддержку инвесторов, вкладывающихся в строительство модульных отелей. Субсидии предоставят 58 регионам в 203-2024 годах, что, по данным кабмина, позволит реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов.