В полуфинал "Битвы роботов" вышли 16 команд

По данным Минцифры, решающие поединке пройдут в Москве

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 16 команд примут участие в полуфинальных поединках "Битвы роботов", которая пройдет в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"Всего 16 команд встретятся в полуфинале - шесть команд из первого отбора, девять из этого и одна команда, которую выберут зрители", - рассказали в министерстве.

Полуфинал и финал чемпионата, как напомнили в Минцифры, пройдут в конце 2023 года в Москве. В этом году на участие в чемпионате было подано более 190 заявок, из которых были отобраны 58 команд из пяти стран (Россия, Индия, Казахстан, Китай, Турция) и 19 регионов России. В первом этапе "Битвы роботов", который прошел в Москве 16 сентября, приняли участие 24 команды, еще 34 команды соревновались за выход в финал во втором этапе в Перми. Общий призовой фонд чемпионата составляет 6 млн рублей.

"Битва роботов" - это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и силе своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время одного поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя. Согласно распоряжению правительства РФ, с 2023 года чемпионат будет проводиться в России ежегодно.

Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры РФ, оператором чемпионата выступает компания "Дабл Ю Экспо", за техническую экспертизу при проведении чемпионата отвечает компания "Промобот".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В 2023 году форум проходит в Перми с 19 по 22 октября и является одним из флагманских мероприятий празднования 300-летия столицы Прикамья.