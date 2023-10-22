Эксперт рассказал о преимуществах будущей Северо-Сибирской железной дороги

Объект позволит перевозить грузы из Владивостока в Брест за 8,5 дня

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Строительство Северо-Сибирской железной дороги, вопрос создания которой поручил проработать президент России Владимир Путин, позволит ускорить провоз грузов из Владивостока в Брест до 8,5 дня на постоянной основе. Такое мнение ТАСС высказал председатель Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов.

"Та задача, которая стоит и которая есть в стратегиях развития РФ, - это доставка грузов от Владивостока до белорусского Бреста за 8,5 суток. Сегодня мы это можем делать в тестовом режиме, в экспериментах, а [строительство Северо-Сибирской железной дороги] позволило бы делать это на постоянной основе", - сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что для Сибири важна задача создания дороги. По ней регионы могли бы доставлять уголь, пиломатериалы и контейнерные грузы. "Мы не можем в полной мере удовлетворить потребности по вывозу грузов на Восток, в том числе экспортных грузов, грузов для Дальнего Востока. Для Транссиба это очень актуально, полезно не только для транспортной отрасли, но и для экономики в целом", - пояснил Максимов, добавив, что строительство дороги даст эффект в том числе для развития экономик по пути следования магистрали.

Новая железная дорога также позволит перевести на нее внутрироссийские грузы. "Часть того грузопотока, который нужен России на внутреннем сообщении, можно было перевести туда, а то, что касается скоростной доставки тех же самых контейнерных грузов, там, где важна скорость, - их можно было бы развивать на Транссибе", - отметил председатель Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.