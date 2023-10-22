Более 680 человек приняли участие в азиатском бизнес-форуме на Хайнане

Всего на мероприятии присутствовали представители 13 стран

ХАЙКОУ /Китай/, 22 октября. /ТАСС/. Свыше 680 участников присоединились к Восточноазиатскому бизнес-форуму, который на текущей неделе состоялся в административном центре провинции Хайнань городе Хайкоу. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, на конференции присутствовали представители 13 стран, включая членов Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Мероприятие прошло под лозунгом "Сообща обеспечим всеобъемлющее экономическое восстановление региона - вместе используем возможности ВРЭП".

В ходе форума были проведены заседания и симпозиумы, встречи предпринимателей и презентации, посвященные сотрудничеству Хайнаньского порта свободной торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Участники сделали несколько важных заявлений, были зачитаны доклады. Мероприятие организовал Китайский комитет содействия международной торговле, народное правительство провинции Хайнань и Восточноазиатский деловой совет.

Как заявил на открытии форума губернатор Хайнаня Лю Сяомин, провинция ускоренными темпами развивает порт свободной торговли и формирует надежный фундамент как для компаний Китая, осваивающих зарубежные рынки, так и для иностранных предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с КНР. По его словам, хайнаньская администрация стремится укреплять дружественные контакты с промышленными и деловыми кругами других стран, создавать благоприятные возможности для наращивания сотрудничества.

"Мы будем прилагать усилия, чтобы обеспечить площадку для широкого взаимодействия и обстоятельного диалога со всеми заинтересованными сторонами", - подытожил Лю Сяомин.