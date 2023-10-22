Кабмин утвердил постановление о создании нацпарка "Воттоваара" в Карелии

Он будет включать в себя горы Ахви, Варгуно, Пиро, озеро Пизанец и гору Воттоваара

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Особо охраняемую природную территорию федерального значения - национальный парк "Воттоваара" создадут в Республике Карелия, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

"В Республике Карелия появится особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Воттоваара". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый национальный парк будет включать в себя три отдельно расположенные природные кластеры: горы Ахви, Варгуно, Пиро, озеро Пизанец и гора Воттоваара. Кроме того, общая площадь этих территорий, которые располагаются в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тыс. га.

"Создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты. Это также откроет новые возможности для изучения уникального по своим гидрометрическим параметрам озера Пизанец, которое образовалось в глубоком тектоническом разломе", - уточняется в сообщении.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в национальный проект "Экология", пояснили в правительстве.