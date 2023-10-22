Кабмин выделит более 800 млн рублей на реконструкцию детских театров в регионах

Выделенные средства поступят в 2023 и 2024 годах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит 836,5 млн рублей на завершение реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

"Ряд регионов получит дополнительное финансирование на завершение реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и театров кукол. Распоряжение о перераспределении на эти цели 836,5 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Выделенные средства поступят в 2023 и 2024 годах, из общей суммы более 198 млн рублей пойдет на реконструкцию Волгоградского театра кукол, что позволит завершить все работы в 2023 году - на год раньше запланированного срока.

"Также дополнительное финансирование в 2023 году получит Томская область на завершение капитального ремонта областного театра кукол. В следующем году свыше 630 млн рублей будет направлено на модернизацию театров юного зрителя, расположенных в Бурятии, Республике Марий Эл, Туве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях", - уточняется в сообщении.

Кроме того, финансирование позволит обновить детские театры, поможет увеличить количество посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов. Всего на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол в федеральном бюджете в 2023 году предусмотрено более 1,3 млрд рублей, в 2024 году - почти 2 млрд рублей, работа ведется в рамках национального проекта "Культура", пояснили в правительстве.