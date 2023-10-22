СМИ: японские рыбаки не могут вести промысел у Курил из-за санкций

По информации Hokkaido simbun, представители этой отрасли хотят получить полную компенсацию

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Рыбаки города Немуро выразили разочарование тем, что они не могут вести промысел в районе Курильских островов, поскольку Россия не стала согласовывать этот вопрос с Японией из-за антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Hokkaido simbun.

Ловлю осьминога предполагалось начать 16 октября. Теперь рыбаки вынуждены будут вести промысел вдоль побережья Немуро и прилегающих районов. "Если мы не сможем выйти на рыбалку из-за ухудшения японо-российских отношений, я хочу, чтобы мы получили полную компенсацию. Я не думаю, что мы сможем возобновить промысел, только если отношения Японии и России вдруг не улучшатся. Есть много рыбаков, которые отказались от ловли", - приводит издание слова одного из представителей отрасли.

"Я бы хотел снова выйти на промысел в этом году, но это переговоры между странами, поэтому у нас нет выбора. К сожалению, в этом году мы будем ловить рыбу у побережья полуострова Немуро, а не вокруг четырех островов (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС)", - добавил один из рыбаков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не может согласовать консультации по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах из-за антироссийских мер, введенных японской стороной.

По ее словам, соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и "занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства".

Захарова отметила, что, подписывая этот документ, стороны исходили из "желания способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя странами" и на протяжении 20 лет реализация соглашения проходила в целом в конструктивном ключе. "С началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать", - добавила тогда Захарова, отметив, что администрация премьера Японии Фумио Кисиды, принимая антироссийские меры, порой "бежит впереди паровоза", опережая "санкционные инициативы западных союзников".