Между Нижним Новгородом и Минском намерены запустить поезд

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что первый поезд отправится 13 декабря

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Прямой поезд между Нижним Новгородом и Минском начнет ходить 13 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Запускаем прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск! Возможность прямого железнодорожного сообщения обсуждали весной с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко и в Нижнем, и в рамках нашего визита в Минск. Первый поезд отправляется 13 декабря из Нижнего Новгорода", - написал Никитин.

По его словам, в Минск поезд прибудет утром 15 декабря и в этот же день проследует обратно. "Поезд будет курсировать в таком режиме раз в неделю - из Нижнего по средам", - добавил глава региона.