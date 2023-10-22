Более 400 тыс. закупок провели на портале поставщиков Москвы с начала года

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ресурс помогает развивать бизнес по всей стране

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Количество закупок на портале поставщиков Москвы за пять лет выросло почти на 80%, с начала года на ресурсе совершили свыше 400 тыс. закупок, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На портале поставщиков с начала года провели 405 тыс. закупок. За 10 лет он стал универсальной межрегиональной торговой площадкой, которая помогает госзаказчикам оперативно закупать необходимые товары, работы и услуги. За последние пять лет количество закупок на ресурсе увеличилось почти на 80%", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что ресурс помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на портале предлагают более 310 тыс. российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов.

"Платформа постоянно обновляется. Например, в этом году модернизирован поиск в каталоге продукции, доработана страница регистрации", - отметил Собянин.