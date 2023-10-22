Суточные заявки выше, чем те объемы, которые прописаны в контракте, отметил глава холдинга Алексей Миллер

ТАСС, 22 октября. "Газпром" в 2023 году дополнительно поставит в Китай 600 млн куб. м газа сверх контрактных обязательств, сообщил глава холдинга Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, что это будет 600 млн куб. м газа", - сказал он.

19 октября "Газпром" сообщил о подписании с китайской CNPC дополнительного соглашения к текущему договору по поставкам газа в Китай по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок до конца 2023 года.

О поставках российского газа в Китай

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году ожидаются на уровне 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее Миллер.