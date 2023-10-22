Фермеры Молдавии возобновят протесты с требованием запретить импорт зерновых с Украины

Они потребовали запретить импорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника как минимум до 31 марта 2024 года и разрешить транзит зерновых и масличных культур с украинской территории только по железной дороге

КИШИНЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Фермеры Молдавии потребовали от правительства запретить импорт зерновых с Украины, а также предоставить поддержку оказавшимся на грани банкротства сельхозпроизводителям. С таким требованием аграрии выступили по итогам прошедшего в Кишиневе конгресса.

"Требуем запретить импорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника как минимум до 31 марта 2024 года и разрешить транзит зерновых и масличных культур с Украины только по железной дороге", - говорится в резолюции.

Участники конгресса дали правительству семь дней для реакции на требование. "В противном случае оставляем за собой право возобновить акции протеста", - отмечается в заявлении.

Аграрии вновь попросили, чтобы Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела мораторий на начисление штрафных санкций, взыскание долговых обязательств с малых и средних предприятий, которые занимаются производством зерновых и масленичных культур. Кроме того, участники конгресса потребовали увеличить фонд развития сельского хозяйства до 3 млрд леев ($157 млн), а также ежегодно выделять на его финансирование не менее 4% от расходной части госбюджета. Были выдвинуты и другие требования.

Этим летом пострадавшие от падения цен на сельхозпродукцию фермеры на тракторах сначала заблокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали их к парламенту и администрации президента. Они сообщили, что многие хозяйства оказались на грани банкротства, так как не смогли восстановиться после засухи 2022 года. Также аграрии предлагали создать специальные транспортные коридоры для экспорта молдавской сельхозпродукции, которую, по их словам, выдавливают крупные поставки зерна с Украины.

В этой ситуации правительство пообещало изыскать средства для помощи, однако этого не было сделано. Планы ограничения импорта с Украины вызвало жесткую реакцию Киева, который пригрозил Кишиневу санкциями. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.