БМЗ начнет серийное производство нового грузового тепловоза

Завод сообщил, что к началу ноября получит сертификат на его производство

БРЯНСК, 22 октября. /ТАСС/. Брянский машиностроительный завод (БМЗ) планирует начать серийный выпуск нового магистрального грузового тепловоза 3ТЭ28. К началу ноября завод получит сертификат на его производство, сообщили ТАСС в пресс-службе БМЗ.

"Ожидаем сертификацию нового грузового магистрального тепловоза 3ТЭ28, который будет работать на Восточном полигоне. Получение сертификата на серийное производство этого тепловоза планируем к началу ноября", - рассказали в пресс-службе завода.

Новый локомотив способен перемещать на железнодорожных путях составы с весом более 7 тыс. тонн в условиях Восточного полигона (Байкало-Амурская магистраль и Транссиб), на участках с простым профилем пути - более 10 тыс. тонн. Уточняется, что в конструкции тепловоза используется максимально возможное количество комплектующих российского производства.

В 2022 году первый собранный на БМЗ локомотив прошел удачный опытный пробег в 10 тыс. км, в начале 2023 - тепловоз направили на полигон в Коломну для проведения сертификационных испытаний. После получения сертификата на серийное производство БМЗ планирует собрать и передать РЖД 30 локомотивов.

Брянский машиностроительный завод - единственный в России производитель магистральных грузовых локомотивов. Он поставляет продукцию в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан и Монголию. В этом году завод отметил юбилей - 150 лет.