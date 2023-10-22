В Тегеране сообщили, что РФ и Иран обнулят таможенные пошлины к марту 2024 года

Инфраструктура для реализации соглашения о свободной торговле создается "быстрыми темпами" благодаря высокому уровню взаимопонимания между сторонами, заявил член совместной торговой палаты Камбиз Мерказеми

ДУБАЙ, 22 октября. /ТАСС/. Россия и Иран договорились обнулить пошлины на импортные товары из двух стран к марту 2024 года. Об этом сообщил член Совместной ирано-российской торговой палаты Камбиз Мерказеми.

"По мере коммерческого развития отношений Ирана и стран Евразии проблемы операторов в сфере таможни, тарифов и конкурентного рынка будут решены к концу года [по персидскому календарю, эквивалентно марту 2024 года]", - приводит его слова агентство IRNA.

Он пояснил, что решением подобных проблем являются "расчеты в национальных валютах, а также свободная торговля и открытие таможенных границ Ирана с Россией, Арменией и Белоруссией".

Мерказеми также отметил, что инфраструктура для реализации соглашения о свободной торговле создается "быстрыми темпами" благодаря высокому уровню взаимопонимания между иранскими и российскими переговорщиками.