В Минске заявили, что инвесторы из недружественных стран продолжают работать в Белоруссии

Премьер страны Роман Головченко уверен, что указ белорусского президента Александра Лукашенко о системе государственного контроля за отчуждением лицами из таких стран принадлежащих им акций местных предприятий "не будет иметь широкого применения"

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Практически все инвесторы из недружественных стран продолжают работать в Белоруссии, а новый указ президента, который касается их бизнеса, не будет иметь широкого применения. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

19 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом ввел систему контроля со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им акций белорусских предприятий, а также специальный сбор для компаний из таких государств, которые хотят продать свой бизнес.

"Это скорее такая более превентивная мера, потому что в целом практически все инвесторы из так называемых недружественных стран продолжают работать в Беларуси, реализовывать свои проекты, продолжают получать прибыли и дивиденды от своих инвестиций. Поэтому в целом здесь обстановка спокойная", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1".

Премьер отметил, что вопрос изменения порядка отчуждения акций стал резонансным. "Введен новый порядок, который налагает большие обязанности на тех юридических и физических лиц, которые хотят выйти из бизнес-проектов на территории страны, в том числе вопреки ранее взятым на себя обязательствам по реализации инвестиционных договоров , - пояснил он. - Я не скажу, что это копия, но это определенное развитие тех решений, которые были приняты и в России в части ужесточения условий для тех, кто ушел". Головченко добавил, что если компании из недружественной страны нарушают свои обязательства, то за это "должна существовать определенная дополнительная плата".

"Я уверен, что он [указ] не будет иметь широкого применения", - сказал премьер-министр. По его словам, в условиях беспрецедентного санкционного давления еще ранее правительству были предоставлены определенные дополнительные полномочия в отношении иностранных компаний. "Даже <…> когда у нас не было такого жесткого решения, буквально единицы компаний решили уйти из Беларуси, в то время как в той же РФ очень много крупных компаний продолжают передавать активы местным собственникам и так далее, - сказал Головченко. - У нас такого процесса в целом не было. Такого, чтобы кто-то бросил бизнес в Беларуси и ушел из-за санкций, <…> не припомню".