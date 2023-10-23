В Улан-Баторе пройдет 25-е заседание межправительственной комиссии Монголии и РФ

В первую очередь стороны обсудят вопрос о росте товарооборота между странами

УЛАН-БАТОР, 23 октября. /ТАСС/. Заседание межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в 25-й раз в Улан-Баторе. На нем планируется обсудить несколько вопросов: от снижения таможенных пошлин при ввозе монгольских товаров в РФ до строительства ГЭС на притоке трансграничной реки Селенга.

Вести заседание будет вице-премьер по экономике - министр экономического развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар. Он является председателем монгольской части межправкомиссии. Российскую часть возглавляет заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

В первую очередь стороны обсудят вопрос о росте товарооборота между странами. Власти Монголии указывают на то, что товарооборот с РФ растет медленными темпами. В 2022 году он достиг исторического рекорда в $2,7 млрд, в 2023 году должен увеличиться до $3 млрд. Между тем товарооборот Монголии с КНР составил $10 млрд за семь месяцев 2023 года. Почти 95% торговли между РФ и Монголией приходится на экспорт российских товаров. Среди них большая часть приходится на бензин и дизельное топливо.

В 2016 году Россия, Китай и Монголия приняли программу создания трехстороннего экономического коридора. Проект рассчитан на конкурентоспособное встраивание в мировые логистические маршруты и развитие регионов. На встрече в Самарканде в сентябре 2022 года стороны договорились о продлении программы на пять лет.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 18 октября на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине договорился, что комиссия обсудит снижение таможенных сборов на монгольскую продукцию, поставляемую в РФ.

На заседании комиссии также планируется обсудить крупный энергетический проект по строительству ГЭС на реке Эгийн-Гол, которая впадает в крупнейший приток Байкала - трансграничную реку Селенга. Кроме того, стороны могут затронуть вопросы поставки российских удобрений и экспорт монгольского мяса и мясопродуктов, развитие транспортной сети, продвижение русского языка в школах Монголии и стипендиальные программы. Также планируется обсудить наращивание сотрудничества между субъектами РФ и регионами Монголии.