22 октября, 21:06

Финорганизации обязали сообщать в рекламе максимальную ставку по кредиту

Валерий Матыцин/ ТАСС
© Валерий Матыцин/ ТАСС

Норма закона касается как текстовых сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуком, уточнили в Центробанке

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Норма закона, которая запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки, вступает в силу. С сегодняшнего дня финансовые организации обязаны указывать в рекламе диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

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"С 23 октября вступает в силу норма закона, которая запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки. Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуком. Кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых", - сообщает регулятор.

Согласно поправкам в закон "О потребительском кредите (займе)" и отдельные законодательные акты РФ, полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты. Одни параметры не должны быть менее заметными, чем другие. Так, потребитель сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить деньги по более выгодной ставке.

По данным ЦБ РФ, новая норма позволит заемщикам обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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