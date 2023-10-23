В России могут освободить от транспортного налога многодетных родителей

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, согласно которым от уплаты транспортного налога освобождаются владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым вносит на рассмотрение палаты законопроект, освобождающий от уплаты транспортного налога владельцев авто с тремя и более несовершеннолетними детьми. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предложено внести в Налоговый кодекс РФ изменения, согласно которым от уплаты транспортного налога освобождаются владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. Также предлагается освободить от такого налога единственного родителя одного или нескольких несовершеннолетних детей.

Отмечается, что на сегодняшний день в каждом субъекте РФ установлены свои нормы, касающиеся освобождения от транспортного налога. Например, в некоторых регионах такая льгота распространяется на пенсионеров, инвалидов и родителей детей инвалидов.

"Принятие предлагаемого законопроекта позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель", - пояснили авторы.