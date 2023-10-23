С начала года каждое восьмое проданное авто в РФ ввезли по параллельному импорту

Из данных совместного исследования "Открытие авто" и "Автомаркетолога" следует, что чаще всего в страну импортировали японские, корейские и немецкие машины

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Более 100 тыс. автомобилей, ввезенных в Россию по каналам параллельного импорта, продано в стране за 9 месяцев 2023 года. Об этом говорится в совместном исследовании "Открытие авто" и "Автомаркетолога" (есть в распоряжении ТАСС).

"Всего за первые три квартала 2023 года на российском авторынке было зарегистрировано 102 395 ТС, импортированных по схеме параллельного импорта, или 13% от общего объема автомобилей, проданных в стране в этот период", - отмечается в исследовании. Всего, по данным "Открытие авто", за 9 месяцев в России было продано 784,1 тыс. авто, включая официальные продажи и неофициальный импорт.

В течение 9 месяцев чаще всего завозили японские (34,6 тыс., 34%), корейские (31,4 тыс., 31%) и немецкие (21,2 тыс., 21%) машины. В топ-3 брендов вошли Toyota (17 тыс.), Hyundai (15,6 тыс.) и Kia (15 тыс.).

Итоги сентября

В сентябре объемы регистрации машин, импортированных по альтернативным каналам, сократились на 13% по сравнению с августом и составили 13 тыс. авто. Вместе с этим доля таких автомобилей на всем российском авторынке в первый осенний месяц также упала, до 11% (в августе доля составила 13%). Это самый низкий показатель с начала года.

В сентябре по параллельному импорту больше всего ввозили машины японских (4,4 тыс., 34%), корейских (3,1 тыс., 24%) и немецких (2,7 тыс., 20%) брендов. Продолжает также расти доля китайских марок: с 7% в августе до 12% в сентябре.

"В абсолютных показателях упал ввоз авто практически из всех стран, кроме КНР: на 26% упали объемы ввоза американских марок, на 25% - корейских, на 15% - японских, на 7% - немецких", - отметила руководитель "Открытие авто" Марина Дембицкая.

Сентябрьский рейтинг по брендам почти аналогичен статистике за 9 месяцев: здесь также в топ вошли Toyota (2,3 тыс.), Kia (1,5 тыс.) и Hyundai (1,4 тыс.). В десятку лидеров также впервые вошли китайские марки Zeekr (646 авто) и Li Xiang (497 авто), которые заняли 6-е и 9-е места соответственно.

По словам генерального директора компании "Автомаркетолог" Олега Мосеева, в IV квартале этого года можно ожидать, что темпы регистрации машин, поставленных по параллельному импорту, продолжат замедление. "При этом ежемесячные регистрации могут установиться на уровне 10 тыс. единиц с сокращением доли до 9-10% от всего объема продаж в месяц", - приводятся слова Моисеева в исследовании.