В Красноярск на первый инвестиционный форум приедут около 170 китайских компаний

Мероприятие продлится до 29 октября

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Около 170 китайских компаний приедут в Красноярск на первый инвестиционный форум, посвященный сотрудничеству Красноярского края и автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом ТАСС сообщил представитель красноярской региональной общественной организации "Китайская община" Антон Ван.

"В Красноярске с 27 по 29 октября пройдет первый инвестиционный форум, посвященный торгово-экономическим отношениям сибирского региона и автономного района Внутренняя Монголия. На него приедут около 170 различных китайских компаний, работающих в сфере торговли, сельского хозяйства, промышленности и так далее. Это в основном малый и средний бизнес. Мы рассчитываем, что форум станет площадкой для обсуждения взаимодействия предпринимателей из Красноярского края и Китая. Кроме того, надеемся, что результатом такого мероприятия станет создание совместных производств", - сообщил Ван.

По его словам, в рамках форума пройдет выставка товаров предпринимателей из автономного района Внутренняя Монголия. "Также планируется провести деловые встречи, круглые столы, посвященные развитию туризма, торговли. Если форум пройдет успешно, мы сделаем его ежегодным", - пояснил Ван.

Предприятия Красноярского края экспортируют в Китай в основном лесоматериалы и сельхозпродукцию. По данным регионального управления Россельхознадзора, в 2022 году лесопромышленники Красноярского края отправили на экспорт в КНР 241 тыс. куб. м деловой древесины и 3,3 млн куб. м пиломатериалов. В Китай было экспортировано 15,6 тыс. тонн зерна и 10,7 тыс. тонн рапса.