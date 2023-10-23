Средний чек на покупку зимних шин в России в июне-августе вырос на 9%

Количество покупок зимних шин летом увеличилось на 31%, а летних - на 10%, говорится в исследовании сервиса "ЮKassa" и аналитического ресурса "Чек индекс"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Средний чек на покупку зимних шин в России в июне-августе 2023 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,9 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса "ЮKassa" и аналитического ресурса "Чек индекс" (есть в распоряжении ТАСС). На покупку летних шин в это же время россияне тратили в среднем на 5% больше, чем годом ранее, - 3,6 тыс. рублей.

При этом количество покупок зимних шин летом увеличилось на 31%, а летних - на 10%.

"По данным аналитиков, в июне-августе 2023 года число покупок летних шин увеличилось на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек вырос на 5% и составил 3 620 рублей. Количество покупок зимних шин увеличилось на 31%, а средний чек - на 9%, до 6 890 рублей", - отметили эксперты "Чек индекса".

В ожидании зимы, в августе-сентябре автовладельцы чаще всего покупали шипованные шины для легковых авто диаметром 15 дюймов (R15). Популярными также оказались шины размеров R16 и R17.

"Одна из тенденций рынка шин - рост популярности отечественных и китайских брендов. Они шире представлены в массовом сегменте, и высокий спрос на них сохраняется", - констатируют эксперты.

Сезонный фактор

Что касается рынка автозапчастей, то ежемесячная статистика показывает, что больше всего спрос на запчасти для машин растет в периоды подготовки к летнему и зимнему сезону.

Так, по данным "ЮKassa", самый существенный рост оборота интернет-магазинов автозапчастей был зафиксирован в марте и августе. В первый весенний месяц оборот вырос на 40% по отношению к февралю, число платежей - на 35%, а количество плательщиков - на 21%. Средний чек при этом увеличился на 4% и составил 4,7 тыс. рублей.

"Россияне обычно начинают готовиться к зимнему периоду заранее. Уже в августе оборот платежей за автозапчасти заметно вырос - на 9% к июлю. Платежей стало на 5% больше, плательщиков - на 4% больше. Средний чек тоже увеличился на 4%, до 5 498 рублей", - подчеркнул коммерческий директор "ЮMoney" Дмитрий Кармишин.

В сентябре же количество плательщиков и средний чек остались примерно на уровне августа, но оборот при этом снизился на 3%, добавил Кармишин.