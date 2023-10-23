В Приамурье на ремонт госпиталя выделили почти 11 млн рублей

Работы планируют завершить до конца 2023 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 октября. /ТАСС/. Власти Амурской области выделили около 11 млн рублей на ремонт старейшего военного госпиталя на Дальнем Востоке, где лечатся участники специальной военной операции, сообщили в региональном правительстве.

"Благовещенский военный госпиталь находится в историческом здании, которое требует ремонта. Восстанавливать его начнем с крыши. На выполнение ремонтных работ из бюджета области выделили 10,7 млн рублей, - приводятся в сообщении слова главы региона Василия Орлова. - Подрядчик должен завершить работы до конца текущего года. Бойцы, вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции, должны иметь возможность пройти курс лечения и реабилитации в комфортных условиях".

Работы по ремонту исторического здания проведет специализированный подрядчик. Организация отремонтирует стропильную систему, заменит кровельное покрытие, проведет огнезащитную обработку деревянных конструкций и смонтирует водосточную систему.

Госпиталь основан 13 декабря 1862 года по инициативе генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского, заложен казаками во главе с сотником Травиным как казармы Амурского казачьего полка с лазаретом. Здание в стиле кирпичной эклектики является частью архитектурного ансамбля "Казармы Амурского казачьего полка". В ансамбль входит пять зданий постройки конца XIX века - начала XX века.