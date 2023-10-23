23 октября, 02:08

Hyundai Motor построит автомобильный завод в Саудовской Аравии

AP Photo/ Ahn Young-joon
© AP Photo/ Ahn Young-joon

Совокупные инвестиции превысят $500 млн

СЕУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Автогигант Hyundai Motor и Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) договорились о совместном предприятии по производству автомобилей в королевстве. Об этом сообщила южнокорейская компания на своем сайте.

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Совокупные инвестиции, по оценкам, превысят $500 млн. Южнокорейской стороне будет принадлежать 30% акций совместного предприятия, а фонду - 70%. Отмечается, что уровень автоматизации на заводе будет высоким. Hyundai также окажет технологическое содействие при строительстве объекта.

Начало строительства планируется в 2024 году, а первая продукция выйдет с конвейера в 2026 году. Ожидается, что площадка будет производить в год 50 тыс. автомобилей, включая электрокары.

Как информирует агентство Yonhap, это будет первый завод Hyundai на Ближнем Востоке. Сборка будет организована в Экономическом городе короля Абдаллы.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл в Саудовскую Аравию 21 октября с четырехдневным государственным визитом. Накануне он и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели переговоры в Эр-Рияде. 

Теги:
Саудовская АравияРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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